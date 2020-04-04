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İstanbul'da bagajında yolcu taşıyan sürücüye ceza kesildi

Korona nedeniyle araçlarda denetimler yapılırken, bagajında yolcu taşıyan sürücünün sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

İHA |
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İstanbul'da bagajında yolcu taşıyan sürücüye ceza kesildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer İstanbul'a giriş ve çıkışların yapılmasını yasakladı.

Bu kapsamda polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

MİNİBÜSÜN BAGAJINDAN İKİ KİŞİ ÇIKTI

İstanbul TEM Otoyolu'nda kontrol noktaları oluşturan ekipler, otomobillerdeki sürücülerin belgelerini kontrol ederek, ateşlerini ölçüyor.

Denetim sırasında durdurulan minibüsün fazla kişi taşıdığı görülürken, bagajdan da iki kişinin çıkması üzerine minibüs sürücüsüne Kabahatler Kanununa göre bin lira, fazla yolcu taşımaktan dolayı da 104 lira para cezası kesildi.

Bagajında yolcu taşıyan sürücüye ceza kesildi

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KURALLARI İHLAL ETTİ

Minibüs sürücüsünün koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek yolcu taşıdığı görülürken, seyahat belgesi bulunmayan minibüsün İstanbul'dan çıkışına izin verilmedi.

İstanbul'da bagajında yolcu taşıyan sürücüye ceza kesildi

İstanbul'da bagajında yolcu taşıyan sürücüye ceza kesildi

İstanbul'da bagajında yolcu taşıyan sürücüye ceza kesildi

İstanbul'da bagajında yolcu taşıyan sürücüye ceza kesildi

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