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İstanbul'da bahis operasyonunda 22 kişi yakalandı

Polisin operasyonunda yakalanan şüphelilerin, kazandıkları parayı bir arabaya doldurarak video çektikleri belirlendi.

İHA | 12.03.2020 - 11:18..
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İstanbul'da Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı yollarla sanal bahis oynatan çete ile ilgili inceleme başlattı.

Çeteyi 4 ay boyunca adım adım takip eden siber polisi, operasyon düzenledi.

İstanbul'da bahis operasyonunda 22 kişi yakalandı

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri; İstanbul'un Esenler, Güngören, Fatih ve Bağcılar ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞMIŞLAR

Operasyonda 65 cep telefonu, 85 simkart, 4 laptop, 195 banka kartı, tabanca, 29 mermi, banka dekontları, 2 altın ziynet eşyası, 275 bin 10 Lira, 20 bin 207 dolar, 10 bin İran riyali, 500 Makedonya dinarı, 410 Rus rublesi, 40 Hong Kong doları ve bin 125 Irak dinarı ele geçirildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten kazandıkları parayı bir arabaya doldurdukları ve video çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul'da bahis operasyonunda 22 kişi yakalandı

İstanbul'da bahis operasyonunda 22 kişi yakalandı

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