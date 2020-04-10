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İstanbul'da barajların doluluk oranı 70’i geçti

İstanbul’da mart ve nisan ayında yağan yağmurlar, barajların doluluk oranını artırdı. Son yağan yağmurlar ile birlikte barajların doluluk oranı, aylar sonra yüzde 70 seviyesini geçti.

İHA |
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İstanbul'da barajların doluluk oranı 70’i geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile uzmanlar, evlerine kapanan  vatandaşlara hijyen uyarılarında bulunurken, akıllara İstanbul'da yaşanacak olası su sıkıntısını geliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranının, aylar sonra yüzde 70 seviyesini geçtiği görüldü.

En son yüzde 70 seviyesini Temmuz 2019’da gören barajların doluluk oranları Aralık 2019’da yüzde 36,67 seviyesine kadar düşerek büyük korku yaşanmasına neden olmuştu.

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 70’i geçti VİDEO

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Diğer taraftan barajların yüzde 70 doluluk seviyesi geçtiğimiz yılların nisan ayları ile karşılaştırıldığında son 10 yılın en düşük ikinci seviyesini olarak ölçüldü.

2014 Nisan ayında yüzde 33,48 seviyesine kadar düşen doluluk oranı, bir yıl sonra aynı ayda (2015) yüzde 96,68 seviyesine kadar çıkmıştı.

Barajların son 4 yıllık nisan ayı doluluk oranı ise şöyle; 2016 yılında yüzde 87,12, 2017 yüzde 87,94, 2018 yüzde 91,30, 2019 yüzde 92,77.

"TEBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN"

Öte yandan İstanbul’da her ne kadar barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine kadar çıksa da uzmanlar, tedbirin elden bırakılmaması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor.

Özellikle koronavirüs dolayısı ile evlerinden çıkmayan vatandaşların su kullanımının artacağı yönünde bilgiler paylaşan uzmanlar, suyun idareli kullanılmaması durumunda yaz aylarında tehlike yaşanabileceğini belirtti.

İstanbul'da barajların doluluk oranı 70’i geçti

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI

İstanbul’da barajların doluluk oranı ise şöyle; “Ömerli yüzde 97,97, Pamuçdere yüzde 23,47, Sazlıdere yüzde 44,87, B. Çekmece yüzde 44,15, Alibeyköy yüzde 39,41, Terkos yüzde 73,35, Kazandere yüzde 36,65, Elmalı yüzde 89,29, Darlık yüzde 100, Istrancalar yüzde 95,37”

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