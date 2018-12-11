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İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı

Son günlerde devam eden yağışlarla, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda, doluluk oranı yüzde 64,20 seviyesine ulaştı.

AA | 11.12.2018 - 17:36..
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki su oranı, yüzde 64.20'ye yükseldi. 27 Kasım'da doluluk oranı yüzde 49,64 olan barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışlar sayesinde yüzde 14,56 arttı.

ELMALI'DA SU SEVİYESİ YÜZDE 84

Elmalı, Alibey, Darlık ve Ömerli barajları, su seviyesi en çok yükselen barajlar oldu. 15 gün önce doluluk oranı yüzde 57,24 olan Elmalı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 27,03 yükselerek yüzde 84,27'ye çıktı.

Su seviyesi; Alibey'de yüzde 75,52, Darlık'ta yüzde 78,37, Ömerli'de yüzde 70,63, Kazandere'de yüzde 77,36, Istrancalar'da yüzde 78,76, Terkos'ta yüzde 65,41, Büyükçekmece'de yüzde 66,29, Pabuçdere'de yüzde 56,55 ve Sazlıdere'de yüzde 19,17 oldu.

İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı
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GÜNLÜK ORTALAMA 2 MİLYON 800 BİN METREKÜP SU TÜKETİLİYOR

Yıllara göre kıyaslama yapıldığında 2018, barajlardaki doluluk oranı bakımından üçüncü sırada yer aldı. 2009 Aralık ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 84,79 olurken, 2010'da yüzde 71,51 ve 2015'te ise yüzde 62,18'de kaldı. 2013 ve 2016 yıllarının aynı dönemlerinde ise barajların doluluk oranı yüzde 38 civarında kalarak su seviyesinin en az olduğu seneler olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su tüketiliyor.

Son yağışlarla toplam 557 milyon 72 bin metreküp su bulunan barajlardaki su seviyeleri şöyle:

İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı

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