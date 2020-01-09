İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından İstanbul'da alarm vermeye başlayan barajlardan bazılarında, doluluk kritik seviyeye kadar düşmüş ve kullanım dışı kalmıştı.

YÜZDE 51.43'E KADAR YÜKSELDİ

Ancak son bir hafta içinde etkili olan sağanak yağmurların ardından 26 Aralık 2019 tarihinde 33.54 olarak ölçülen doluluk oranı 1 Ocak 2019 tarihinde yüzde 37.74'e, bugün ise yüzde 51.43'e kadar yükseldi.

BİR YIL ÖNCE DOLULUK ORANLARI DAHA YÜKSEKTİ

Ancak İstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin yükselme oranları, bir önceki yılla kıyaslandığında geride kaldı. 9 Ocak 2018'de İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde barajlarda 757 milyon metreküp su bulunuyordu. Bugün yapılan ölçümlerdeki su miktarı ise 448 milyon metreküp. Yağışların devam etmesi halinde barajlardaki su seviyesinin, hızla yükselmesi bekleniyor.

ELMALI BARAJINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 96.88 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Doluluk oranı en fazla olan baraj yüzde 96.88 ile Elmalı barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı 65.40 olarak ölçülürken, Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 61.86 olarak ölçüldü. İstanbul'un en az su bulunan barajları ise Papuçdere ve Kazandere barajları oldu. Papuçdere barajındaki doluluk oranı yüzde 4.72 olarak ölçülürken Kazandere barajında yüzde 6.80 olarak tespit edildi.

SU SEVİYELERİ

9 Ocak 2019 itibariyle İstanbul barajlarındaki su seviyeleri:

Ömerli barajı: yüzde 65.40

Papuçdere: yüzde 4.72

Sazlıdere: yüzde 43.88

Büyükçekmece: yüzde 37.67

Alibeyköy: yüzde 61.86

Terkos: yüzde 50.74

Kazandere: yüzde 6.84

Elmalı: yüzde 96.88

Darlık: yüzde 73.87

Istrancalar: yüzde 35.72