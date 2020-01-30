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İstanbul'da bariyerlere çarpan araçtaki sürücü öldü

İstanbul'da bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuca bariyerlere çarptı. Sıkıştığı yerden çıkarılamayan sürücü hayatını kaybetti.

İHA | 30.01.2020 - 05:04..
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İstanbul TEM otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikameti yönünde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KZ 8594 plakalı lüks otomobil seyir halinde iken yoldan çıktı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Ters dönen otomobilin içindeki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Tüm müdahalelere rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayan sürücü hayatını kaybetti. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da bariyerlere çarpan araçtaki sürücü öldü

İstanbul'da bariyerlere çarpan araçtaki sürücü öldü

İstanbul'da bariyerlere çarpan araçtaki sürücü öldü

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