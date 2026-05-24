İstanbul'da bariyerlere çarpan tır yandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda Edirne istikametine seyir halindeki canlı hayvan nakil tırı, Reşadiye bağlantısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Yaklaşık 20 metre sürüklenerek bariyerleri yerinden söken ve yanmaya başlayan tırdan sürücü, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yanan tır söndürüldü.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken tır kullanılmaz hale geldi.

KURBANLIK HAYVAN TAŞIDIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan tırın, kurbanlık taşıdığı ve kazadan bir süre önce kurbanları hayvan satış yerine boşalttığı öğrenildi.