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İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı

İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini gösteriyor.

İHA | 17.08.2019 - 12:41..
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Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR SAÇAKLARA SIĞINDI

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.

AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunda bulundu. Yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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