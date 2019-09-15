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İstanbul'da beton mikseri kayganlaşan yolda devrildi

Beşiktaş'ta sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, yolda yan yattı.

İHA | 15.09.2019 - 12:06..
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Balmumcu Deresi Sokak üzerinden caddeye inmek isteyen beton mikseri, dehşet saçtı.

15 METRE KAYIP REFÜJE ÇARPTI

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Murat Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre kaydıktan sonra refüje çarpıp yan yattı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, herhangi bir yara almayan sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da beton mikseri kayganlaşan yolda devrildi

TRAFİK KONTROLÜ TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza sonrası cadde üzerindeki trafik bir süre durdu. Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde, trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Yokuşta ve cadde üzerinde konuşlanan polis, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kazayı inceleyen trafik polisleri, tutanak tuttu. Sürücünün arkadaşları ise bir süre kaza yaptığı miksere baktı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

İstanbul’da beton mikseri dehşeti VİDEO

DÖNMESEYDİ KAFETERYAYA GİRECEKTİ

Kazayı gören Yunus Sancar, “Metro istasyonu ve diğer inşaat çalışmalarında kullanılan büyük araçlar bu yokuştan çıkıp iniyorlar. Bu araçlar gördüğüm kadarıyla hızlı gitmekteydi, hafifte yağmur yağdığı zaman görüldüğü gibi kaydı ve düştü. Bunu defalarca ilgili belediyelerle görüştüm, bu kamyonların bu yokuşu kullanmamalarını söyledim. Sanırım yaralı yok, çünkü şoför tekmiş ve kenarda oturuyordu. Bu mikser duvara da bindirebilirdi, buradan dönmeseydi karşıdaki kafeteryaya girecekti.” dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da beton mikseri kayganlaşan yolda devrildi

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