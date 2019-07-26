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İstanbul'da bıçaklı kavga ölümle bitti

Yabancı uyruklu iki şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada, şahıslardan biri feci bir şekilde yaşamını yitirdi.

İHA | 26.07.2019 - 09:19..
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İstanbul Fatih'te çıkan bıçaklı kavgada Cezayir uyruklu bir kişinin, aldığı 15 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar ile yine Cezayir uyruklu kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma, kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine ellerindeki bıçaklarla saldırmaya başladı.

İstanbul'da bıçaklı kavga ölümle bitti

BOYNUNDAN BIÇAKLANDI

Kimliği belirlenemeyen katil zanlısı, 32 yaşındaki Aouchar'ı boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi ile yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da bıçaklı kavga ölümle bitti

AĞIR YARALANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aouchar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken, yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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