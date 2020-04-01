İstanbul Valiliği tarafından belirlenen KYK yurtlarında iki hafta süreyle gözlem altında tutulan ve test sonuçları negatif çıkan vatandaşlar tahliye edildi.

Tahliye edilen yüzlerce vatandaş Samandıra’da yer alan bir turizm firmasına akın ederken, bilet fiyatlarının çok yüksek olmasına da tepkisiz kalamadı.

"350 LİRAYA BİLET KESİYORLAR"

Fiyatlara isyan eden vatandaşlardan birisi olay ile ilgili konuşarak, “Almanya’dan geldik, 15 gün yurtta kaldık hasta olmadık ama burada hasta olacağız. Gelirken 120 liraya geldim şimdi 350 liraya bilet kesiyorlar” dedi.

İstanbul'da, bilet fiyatlarına vatandaştan tepki ViDEO

"PARAMIZLA REZİL OLUYORUZ"

Bilet fiyatlarına tepki gösteren bir diğer vatandaş, “190 liraya aldığımız biletleri iptal ettik, 300 liraya Antalya’ya bilet sattılar. Bizler erkeğiz dayanıyoruz da yaşlı kadınlar, çocuklar ne yapacak. 14 gün bizi kapattılar zaten psikolojimiz bozuk. Paramızla rezil oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"BU DURUM İŞKENCE"

‘Sosyal mesafe’ kavramına otogarda uyulmadığını da belirten yaşlı bir vatandaş, “Ben İsveç’ten geldim, çok güzel ağırlandık, çok güzel baktılar. Şu tedavi değil bu durum işkence. Bak titriyorum, saatlerdir burada bekliyorum. Bu yapılan nedir. Nerede bir buçuk metre mesafe” diye sordu.