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İstanbul'da bin 500'in üzerinde seçmen ambulansla alınacak

Yarınki İstanbul seçiminde, sağlık problemleri nedeniyle sandığa tek başına gidemeyen hastaların imdadına 112 Acil Sağlık ekipleri yetişecek.

İHA | 22.06.2019 - 16:13..
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Yarın 10 milyonun üzerinde seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandığa gidecek.

BİN 500'İN ÜZERİNDE SEÇMEN AMBULANSLA ALINACAK

Bu seçmenlerin içerisinde başta kamu hastanelerine hizmetleri bağlı hastaneler, evde bakımı yapılan hastalar ve 112’ye bildirilen hastalardan bin 500’ün üzerinde hasta 112 acil sağlık ekipleri ile birlikte ambulansla alınarak oy kullanacaklar. Bu sayıya vakıf hastaneleri, özel hastanelerden seçmenlerin katılması bekleniyor.

Bin 500’ün üstünde seçmeni 112 ekipleri taşıyacak

HASTALAR OY KULLANDIKTAN SONRA ALINDIĞI YERE BIRAKILACAK

Ambulanslar hastaneden veya evden oy kullanmak için aldıkları vatandaşları oyunu kullanacakları yere götürüp oy kullanmasını bekleyecek. Ardından tekrar hastayı aldığı yere bırakacaklar. Hastanede veya evde bakım hizmeti gören hastalar doktorlarının oy kullanmaya gitmesinde mani görmemesi şartı ile 112 Acil Sağlık ekipleri ile oy kullanmaya gidebilecek. Şuana kadar ambulans ile oy kullanmaya İstanbul genelinde bin 500’ün üzerinde hastanın gideceği kayıt altına alındı. Vatandaşların seçim günü dahil olmak üzere sağlık problemleri nedeniyle tek başına oy kullanamayacak ve tedavi eden sorumlu oldukları doktorların izni ile 112’yi arayıp yardım isteyebilirler. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de seçimde hastalara uzattığı yardım eli ile bu konuda rol model oluyor.

İstanbul'da bin 500'in üzerinde seçmen ambulansla alınacak

İstanbul'da bin 500'in üzerinde seçmen ambulansla alınacak

İstanbul'da bin 500'in üzerinde seçmen ambulansla alınacak

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