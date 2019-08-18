taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

İstanbul'da binadan düşen kartonpiyer 2 kişiyi yaraladı

Şişli’de bir binadan koparak saçılan kartonpiyer taş parçaları, kaldırımda yürüyen kadının başına yağdı.

İHA | 18.08.2019 - 15:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Şişli Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde, 7 katlı bir binanın saçağındaki kartonpiyer taş parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle koptu.

BACAĞINA İSABET EDEN TAŞ PARÇALARI YARALADI

Saçaktan düşen parçalar o esnada kaldırımda yürüyen vatandaşların üstüne düştü. Düşen taş parçalarıyla vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtulurken kaldırımda yürüyen Sibel Çopur (35) ise parçalardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Neye uğradığına şaşıran kadın bir anda yere düştü.

KARTONPİYER PARÇALARININ SAÇILMASI KAMERADA

Düşen taş parçalarının isabet ettiği park halindeki bir otomobil ise zarar gördü. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımdan yürüdüğü esnada binadan kartonpiyer taş parçaları yağıyor. Taşların düştüğünü gören vatandaşlar etrafa kaçışıyor. Daha sonra vatandaşlar koşarak yaralı kadının yanına gidiyor.

İstanbul'da binadan düşen kartonpiyer 2 kişiyi yaraladı

"ARAÇLAR MAHVOLDU, 2 TANE YARALI VAR"

Olayın ardından gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Zabıta ve itfaiye ekipleri ise bir süre çalışma yaparak inceleme yaptı. Otomobili zarar gören Recep Çakır, “Yukarıdan parçalar düştü. Araçlar mahvoldu, 2 tane yaralı var. Biri hafifti kendisi gitti, diğerini ambulans götürdü. Araç benim, tavan çöktü. Tadilat var diyorlar ama usta göremedik” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da binadan düşen kartonpiyer 2 kişiyi yaraladı

İstanbul'da binadan düşen kartonpiyer 2 kişiyi yaraladı

İstanbul'da binadan düşen kartonpiyer 2 kişiyi yaraladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

971
Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

44
Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

377
Abdullah Avcı: Tükendik

Abdullah Avcı: Tükendik

124
Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

553
Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

142
Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir