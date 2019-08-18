İstanbul'da binadan düşen kartonpiyer 2 kişiyi yaraladı

İstanbul Şişli Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde, 7 katlı bir binanın saçağındaki kartonpiyer taş parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle koptu.

BACAĞINA İSABET EDEN TAŞ PARÇALARI YARALADI

Saçaktan düşen parçalar o esnada kaldırımda yürüyen vatandaşların üstüne düştü. Düşen taş parçalarıyla vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtulurken kaldırımda yürüyen Sibel Çopur (35) ise parçalardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Neye uğradığına şaşıran kadın bir anda yere düştü.

KARTONPİYER PARÇALARININ SAÇILMASI KAMERADA

Düşen taş parçalarının isabet ettiği park halindeki bir otomobil ise zarar gördü. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımdan yürüdüğü esnada binadan kartonpiyer taş parçaları yağıyor. Taşların düştüğünü gören vatandaşlar etrafa kaçışıyor. Daha sonra vatandaşlar koşarak yaralı kadının yanına gidiyor.

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"ARAÇLAR MAHVOLDU, 2 TANE YARALI VAR"

Olayın ardından gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Zabıta ve itfaiye ekipleri ise bir süre çalışma yaparak inceleme yaptı. Otomobili zarar gören Recep Çakır, “Yukarıdan parçalar düştü. Araçlar mahvoldu, 2 tane yaralı var. Biri hafifti kendisi gitti, diğerini ambulans götürdü. Araç benim, tavan çöktü. Tadilat var diyorlar ama usta göremedik” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.