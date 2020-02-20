İstanbul'da bir adam otobüsün altında kaldı

İstanbul'yn Alibeyköy ilçesinde 06 LK 134 plakalı otobüsle Ankara-İstanbul seferini yapan sürücü C.O., yolcularını indirmek için otogara girmek üzereyken, 34 CGB 840 plakalı kamyonetin sürücüsü Gazi G. ile yol verme nedeniyle tartıştı.
OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI
Kamyonetten inen sürücü Gazi G., hareket halindeki otobüsün peşinden koşmaya başladı. Otobüs şoförüyle tartışmaya başlayan Gazi G., otobüsün altında kaldı.
O anlar güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedildi.
Otogarda yol verme kavgasında bir kişi otobüsün altında kaldı ViDEO
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında kalan yaralı şoför, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 çocuk babası olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsü Gazi G.,’nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.