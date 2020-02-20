İstanbul'da bir adam otobüsün altında kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat ile ilçelerine yaklaşık 42 milyon liralık yatırım yapma kararı aldı.

3

Messi: Abidal'in sözleri beni rahatsız etti

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Katalan ekibinden ayrılmayacağını söyledi. Eric Abidal'in daha önce yaptığı açıklamayla ilgili de, "neden böyle bir açıklama yaptı, anlayamadım" dedi.