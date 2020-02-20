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İstanbul'da bir adam otobüsün altında kaldı

Otogarda iki şoför arasında meydana gelen yol verme kavgasında, şoförlerden biri otobüsün altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 20.02.2020 - 12:54..
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İstanbul'yn Alibeyköy ilçesinde 06 LK 134 plakalı otobüsle Ankara-İstanbul seferini yapan sürücü C.O., yolcularını indirmek için otogara girmek üzereyken, 34 CGB 840 plakalı kamyonetin sürücüsü Gazi G. ile yol verme nedeniyle tartıştı.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Kamyonetten inen sürücü Gazi G., hareket halindeki otobüsün peşinden koşmaya başladı. Otobüs şoförüyle tartışmaya başlayan Gazi G., otobüsün altında kaldı.

O anlar güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

Otogarda yol verme kavgasında bir kişi otobüsün altında kaldı ViDEO

İstanbul'da bir adam otobüsün altında kaldı

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında kalan yaralı şoför, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 çocuk babası olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsü Gazi G.,’nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

İstanbul'da bir adam otobüsün altında kaldı

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