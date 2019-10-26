İstanbul'da bir anda yola atlayan genç kıza araç çarptı

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Yolu Baştabya Kışlası önünde, tramvay durağına gelen 21 yaşındaki Seçil E.'ye, bir anda ana yola atlamasıyla beraber, yoldan geçen minibüs çarptı.
ASKERLER YARDIMA KOŞTU
Yerde yatan genç kızın yardımına, araç sürücüsü ve Baştabya Kışlası'ndaki askerler koştu.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seçil E.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu, hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
KAZA MI, İNTİHAR MI
Polis olayın intihar girişimi mi, kaza mı olduğunu araştırıyor.