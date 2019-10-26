taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

İstanbul'da bir anda yola atlayan genç kıza araç çarptı

Sultangazi'de, tramvay yolundan ana yola atlayan genç kız, yoldan geçen servis minibüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı.

DHA | 26.10.2019 - 10:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Yolu Baştabya Kışlası önünde, tramvay durağına gelen 21 yaşındaki Seçil E.'ye, bir anda  ana yola atlamasıyla beraber, yoldan geçen minibüs çarptı.

ASKERLER YARDIMA KOŞTU

Yerde yatan genç kızın yardımına, araç sürücüsü ve Baştabya Kışlası'ndaki askerler koştu.

İstanbul'da bir anda yola atlayan genç kıza araç çarptı

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seçil E.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu, hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da bir anda yola atlayan genç kıza araç çarptı


KAZA MI, İNTİHAR MI

Polis olayın intihar girişimi mi, kaza mı olduğunu araştırıyor.

İstanbul'da bir anda yola atlayan genç kıza araç çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

179
CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

164
Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

181
Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

60
8 yaşındaki satranç şampiyonu, büyük usta olma yolunda

8 yaşındaki satranç şampiyonu, büyük usta olma yolunda

36
Soçi mutabakatı Bakan Hulusi Akar'a soruldu

Soçi mutabakatı Bakan Hulusi Akar'a soruldu

21
HDP önünde eylem yapan ailelerden kamera iddiası

HDP önünde eylem yapan ailelerden kamera iddiası

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir