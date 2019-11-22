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İstanbul'da bir araç inşaat çukuruna düştü

Eyüpsultan ilçesinde aracını park etmeye çalışırken, fren yerine şaşırıp gaza basan kadın, otomobiliyle şantiye alanına düştü.

İHA | 22.11.2019 - 18:40..
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde evinin sokağına aracını park etmek isteyen kadın, gaz ve fren pedalını karıştırınca 9 metre yükseklikten şantiyeye düştü.Talihsiz kadın kazada hafif yaralandı.

ÇOCUKLARINI İNDİRDİ, PARK ETMEYE ÇALIŞTI

Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde evine gelen yabancı uyruklu kadın sürücü Zınep R., aracını park etmeden önce iki çocuğunu aşağı indirdi. Çocuklarını indirdikten sonra otomobili park etmek isteyen kadın sürücü, gaz yerine frene bastı.

İstanbul'da bir araç inşaat çukuruna düştü

SAC KORUMALAR ENGELLEYEMEDİ

Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yolun karşısında bulunan şantiye alanının sac korumalarına çarptı. Sac korumaları da deviren otomobil yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı uçtu.

İstanbul'da bir araç inşaat çukuruna düştü

KADINI VATANDAŞLAR KURTARDI

İnşaat demirlerinin üzerine düşen otomobilin içindeki Zınep R.’yi çevredeki vatandaşlar aracın camını kırarak kurtardı. Yaralanan kadın sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç ise vinç yardımıyla inşaat alanından çıkartıldı.

İstanbul'da bir araç inşaat çukuruna düştü

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