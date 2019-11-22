İstanbul'da bir araç inşaat çukuruna düştü

Süleyman Soylu, Gaziantep'te katıldığı bir programda, HDP'nin Sine-i millet amacıyla toplanıp erken seçim açıklaması yapmasını, PKK terör örgütü etkisinde yaptığını söyledi.

Soma ilçesinde, arkadaşlarının evinde ölü bulunan gencin ölüm sebebinin netleşmesi için otopsi sonucu bekleniyor.

Manisa'da bir öğrenci arkadaşlarının evinde ölü bulundu

Sanal para birimi Bitcoin, Çin Halk Bankası'nın sıkı önlem alacağını açıklamasının ardından, son altı ayın en düşük seviyesine gelerek yatırımcılarını üzdü.

Mersin'de bir teknede 52 kaçak göçmen yakalandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçimlerin tartışmalarıyla ilgili; seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini savundu.

7

Kadıralak Yaylası ve Dipsiz Göl'e yeni düzenleme

Bitlis sınırları içerisindeki Dipsiz Göl ve Trabzon'da bulunan Kadıralak Yaylası'nın yok olmaması için bir dizi önlem alındı.