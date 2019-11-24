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İstanbul'da bir baba oğlunu ve polisi vurdu

İstanbul'da aile içi sorunları nedeniyle sokakta oğluyla tartışan bir baba, silahla önce oğlunu, ardından da olaya müdahale eden komiser yardımcısını vurdu.

İHA | 24.11.2019 - 22:17..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hacıahmet Mahallesi Yenibostan Sokak üzerinde,  aile içi sorunları olan Baba Bülent T. ve oğlu İlhan T., sokak üzerinde tartışmaya başladı.

ANNESİNİ VE BABASINI DÖVÜYORDU

Annesini ve babasını sürekli darbettiği öğrenilen İlhan T., babasını yine darbetmek istedi. Bu sırada Baba Bülent T., oğlunun yaptığını kabullenemeyerek yanındaki silahla oğlunu bacaklarından yaraladı.

İstanbul'da bir baba oğlunu ve polisi vurdu

 

KOMİSER YARDIMCISINI DA VURDU

Bu sırada Cinderesi Parkı civarında uygulama yapan polisler silah sesini duyarak olay yerine geldi. Oğluna kurşun yağdıran babanın silahından çıkan kurşunla, bir komiser yardımcısı sol bacağından vurularak yere yığıldı.

İstanbul'da bir baba oğlunu ve polisi vurdu

BABA YARALI OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Komiser yardımcısının vurulduğunu gören polisler, olay yerine takviye ekip istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken, baba yaralı bir şekilde ele geçirildi. Bülent T. gözaltına alınırken, polis ekipleri sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı. Yaşanan olayla ilgili geniş çalışma başlatıldı.

İstanbul'da bir baba oğlunu ve polisi vurdu

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