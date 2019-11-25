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İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

İstanbul'da, ruhsatsız silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kızını vuran baba, polislere kızının yorgun mermi kurbanı olduğunu söyledi. Gerçeği ortaya çıkartan polis ekipleri babayı gözaltına aldı.

İHA | 25.11.2019 - 00:40..
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İstanbul'un Avcılar ilçesi  Yeşilkent Mahallesi G-738. Sokak'ta, silahını temizleyen baba, 3 yaşındaki Evin B.K.’yi karnından vurarak yaraladı.

SAĞLIK MERKEZİ ÇALIŞANLARI POLİSE HABER VERDİ

Olay sonrası kızını kucağına alan baba Fetih K., Avcılar’da özel bir tıp merkezine götürdü. Minik Evin’in ilk müdahalesinin ardından sağlık merkezi çalışanları olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine tıp merkezine gelen polis ekipleri baba Fetih K.’ye olayın nasıl geliştiğini sordu.

İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Fetih K. kızıyla markete giderken nereden geldiği belli olmayan ‘Yorgun mermi’ kurbanı olduğunu ifade etti. Telefonda ise baba, annesiyle balkonda bulunduğu sırada düğün konvoyundan ateş edilmesi sonucu olduğunu söyledi. Polis ekipleri babanın verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

BABA GÖZALTINA ALINDI

Avcılar Asayiş Büro Amirliği‘ne bağlı ekipler babanın ifadesi doğrultusunda olayın gerçekleştiği bölgede çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri sokakta herhangi bir kan izine rastlamadı. Bunun üzerine babayı gözaltına alan polis ekipleri, büyük bir şok ile karşılaştı.

İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

İTİRAF ETTİ

Evde silahını temizleyen babanın silahı yanlışlıkla ateş alarak minik Evin’i karnından yaraladığını itiraf etti. Baba gözaltına alınırken, hayati tehlikesi devam eden 3 yaşındaki çocuğun tedavisinin Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

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