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İstanbul'da bir gecekondudan 20 ton çöp çıkarıldı

Gecekondudan kötü kokuların gelmesi üzerine mahalle sakinlerinin haberiyle söz konusu eve gelen ekipler, çöp dolu evi boşaltarak dezenfekte çalışmasına başladı.

İHA | 15.01.2020 - 15:27..
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İstanbul Pendik Ahmet Yesevi Mahallesinde Elmas Çetintaş’ın yaşadığı bir gecekondudan çevreye yayılan kötü kokuları fark eden komşuları  belediye yetkililerine haber verdi.

Haber üzerine harekete geçen ekipler adrese geldiklerinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Ev ve bahçesi tamamiyle çöple dolduğunu gören ekipler hemen çalışmalara başladı.

İstanbul'da bir gecekondudan 20 ton çöp çıkarıldı

EV VE BAHÇESİNDEN 20 TON ÇÖP TOPLANDI

Pendik Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, çöp kamyonları ve temizlik malzemeleri ile adrese gelerek evde ve bahçesinde temizlik yapmaya başladı. Ekipler, evden ve evin bahçesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.

İstanbul'da bir gecekondudan 20 ton çöp çıkarıldı

EV SAHİBİ BASINA SALDIRDI

Çıkarılan kamyonlarca çöp, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı. Ev sahibi Çetintaş ise evini temizlemeye çalışan ekiplere ara ara zorluk yaşattı. Bu sırada olayı görüntüleyen bir basın mensubuna , ev sahibi kadın saldırmaya çalıştı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından evde temizlik çalışmalarına başlandı. Evin temizlenmesiyle çevre sakinleri de rahat bir nefes almış oldu.Öte yandan ekiplerin çöpleri evden çıkarma işlemleri ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da bir gecekondudan 20 ton çöp çıkarıldı

İstanbul'da bir gecekondudan 20 ton çöp çıkarıldı

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