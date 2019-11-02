İstanbul'da bir iş adamı silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Avcılar'da dün saat 18.30 bağlantı karayolundan Petrol Ofisi Caddesi'ne girerek Ambarlı yönüne lüks cipi ile giden Turgay Çolakoğlu'nu takip eden bir motosikletli kişi, tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı.

ÜNİVERSİTE BAHÇESİNE GİREREK KURTULDU

Saldırganı fark eden tekstilci olduğu belirtilen işadamı gaza basarak uzaklaşmak istedi. Bariyerleri açık olan özel bir üniversitenin kampüsüne giren işadamı kırılan araç camlarından hafif yaralandı. Yaralı işadamı çağrılan 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. En az 6 el ateş açan saldırgan kaçtı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

İşadamı motosikletli saldırgandan son anda kurtuldu VİDEO