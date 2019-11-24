İstanbul'da bir kadın kocasını uykuda baltayla öldürdü

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Hasan ve F. Ö, bir süre önce tartıştı.
BALTAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Daha sonra Hasan Ö. uyudu. Sabah saatlerinde kadın, evdeki baltayı alarak uyuyan kocasına baltayla vurmaya başladı.
5-6 balta darbesinin ardından koca kanlar içinde kaldı. F. Ö, daha sonra aşağıdaki komşusuna inerek polise haber vermesini söyledi. Olay yerine gelen polis, ekipleri Hasan Ö’nün kanlar içinde yattığını gördü.
ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI
Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, evde uyuyan biri kız iki çocuğu alarak koruma altın aldı. Polisin olay yeri incelemesi sürüyor.