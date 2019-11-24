taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7137
Euro
6.2997
Altın
1462.22
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.632
Bitcoin
41854.11

İstanbul'da bir kadın kocasını uykuda baltayla öldürdü

Zeytinburnu'nda uyuyan yabancı uyruklu kocasını baltayla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.

İHA | 24.11.2019 - 08:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Hasan ve F. Ö, bir süre önce tartıştı.

BALTAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Daha sonra Hasan Ö. uyudu. Sabah saatlerinde kadın, evdeki baltayı alarak uyuyan kocasına baltayla vurmaya başladı.

5-6 balta darbesinin ardından koca kanlar içinde kaldı. F. Ö, daha sonra aşağıdaki komşusuna inerek polise haber vermesini söyledi. Olay yerine gelen polis, ekipleri Hasan Ö’nün kanlar içinde yattığını gördü.

ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI

Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, evde uyuyan biri kız iki çocuğu alarak koruma altın aldı. Polisin olay yeri incelemesi sürüyor.

İstanbul'da bir kadın kocasını uykuda baltayla öldürdü

İstanbul'da bir kadın kocasını uykuda baltayla öldürdü

İstanbul'da bir kadın kocasını uykuda baltayla öldürdü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
70 milyon liranın talihlisi: Biletimi bulanı ödüllendireceğim

70 milyon liranın talihlisi: Biletimi bulanı ödüllendireceğim

114
25 bin euroluk saati bulup teslim etti, iş sahibi oldu

25 bin euroluk saati bulup teslim etti, iş sahibi oldu

40
Öztürk Yılmaz: CHP'nin içindeki FETÖ'cüler kumpas yaptı

Öztürk Yılmaz: CHP'nin içindeki FETÖ'cüler kumpas yaptı

62
Akdeniz'de facia önlendi: 143 göçmen kurtarıldı

Akdeniz'de facia önlendi: 143 göçmen kurtarıldı

12
Prens Andrew tacizci çıktı, saraydan kovuldu

Prens Andrew tacizci çıktı, saraydan kovuldu

25
Yangın çıkan binada hiçbir şey olmamış gibi durdular

Yangın çıkan binada hiçbir şey olmamış gibi durdular

11
CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı

CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir