İstanbul'da bir kadın kocasını uykuda baltayla öldürdü

Denise Kielholtz ile Londra'da karşı karşıya gelen Sabriye Şengül, rakibine sadece 32 saniye dayanabildi.

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Külliye'ye giren CHP'li iddiası bir kez daha yalanlandı

Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla, Külliye'ye giren aracın plakasını da açıkladı. Emniyet bu iddiayı araştırdı, böyle bir plakanın kayıtlı olmadığı ortaya çıktı.