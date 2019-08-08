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İstanbul'da bir kişi kayınbiraderini öldürdü

Esenyurt'ta evine gelerek borcunu istediği için tartıştığı kayınbiraderini silahla ateş ederek öldüren şüpheli, eşiyle birlikte gözaltına alındı.

DHA | 08.08.2019 - 09:05..
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İstanbul Esenyurt'taki ablasının evine gelen Hasan Ö., eniştesi emekli astsubay Metin M.'den alacağı olan parayı istedi.

Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı.

BOYNUNA İKİ EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Metin M., silahını çıkararak Hasan Ö.'nün boynuna iki el ateş etti. Hasan Ö., ablasının da olduğu sırada yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'da bir kişi kayınbiraderini öldürdü

EŞİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Metin M. ile eşini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek inceleme başlattı.

İstanbul'da bir kişi kayınbiraderini öldürdü

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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