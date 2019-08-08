İstanbul'da bir kişi kayınbiraderini öldürdü

İstanbul Esenyurt'taki ablasının evine gelen Hasan Ö., eniştesi emekli astsubay Metin M.'den alacağı olan parayı istedi.

Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı.

BOYNUNA İKİ EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Metin M., silahını çıkararak Hasan Ö.'nün boynuna iki el ateş etti. Hasan Ö., ablasının da olduğu sırada yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

EŞİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Metin M. ile eşini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek inceleme başlattı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.