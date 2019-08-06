taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5412
Euro
6.2105
Altın
1461.57
Borsa
99313.34
Gram Altın
260.287

İstanbul'da bir kişi otel çalışanını bıçakladı

Şişli'de bir otel çalışanı otelde kalma süresi dolduğu müşterisini uyarınca, tartışma çıktı. Odasını boşaltarak ayrılan müşteri daha sonra bıçakla gelerek otel çalışanına saldırdı.

DHA | 06.08.2019 - 11:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Şişli Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelde, çalışanlardan biri kalma süresi dolan müşteri Abdülkadir A.'ya oteli boşaltması için uyarıda bulundu.

Bir süre sonra o otel çalışanı ile Abdülkadir A. arasında tartışma yaşandı.

İstanbul'da bir kişi otel çalışanını bıçakladı

ELİNDE BIÇAKLA GELDİ

Tartışmanın ardından Abdülkadir A. odayı boşaltarak otelden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde bıçakla gelen Abdülkadir A., o sırada dışarıda bulunan otel çalışanının arkasından yaklaşarak boğazına bıçak dayadı.

Şişli'de otel çalışanına bıçaklı saldırı anı İZLE

SOPA İLE KARŞILIK VERDİ

Saldırgandan kurtulan otel çalışanı, otelin yanındaki nalbur dükkanına girdi. Abdülkadir A., çevredeki bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken; dükkandan elinde sopa ile tekrar dışarı çıkan otel çalışanı kendisine bıçakla saldırmaya çalışan Abdülkadir A.'nın kafasına vurdu.

İstanbul'da bir kişi otel çalışanını bıçakladı

OTEL ÇALIŞANINI DEFALARCA BIÇAKLADI

İkili arasında arbede yaşanırken, çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında yere düşen otel çalışanı, Abdülkadir A.'nın peş peşe bıçak darbelerine maruz kaldı. Saldırgan olayın ardından koşarak kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan otel çalışanı ise yerden kalkamadı.

İstanbul'da bir kişi otel çalışanını bıçakladı

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan otel çalışanı daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

102
Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

89
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

77
Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

97
ÖSO Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi bekliyor

ÖSO Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi bekliyor

133
Bahar Şahin'den Reynmen açıklaması

Bahar Şahin'den Reynmen açıklaması

31
Karabük'te polis memuru kalp krizi geçirdi

Karabük'te polis memuru kalp krizi geçirdi

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir