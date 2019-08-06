İstanbul'da bir kişi otel çalışanını bıçakladı

İstanbul Şişli Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelde, çalışanlardan biri kalma süresi dolan müşteri Abdülkadir A.'ya oteli boşaltması için uyarıda bulundu.

Bir süre sonra o otel çalışanı ile Abdülkadir A. arasında tartışma yaşandı.

ELİNDE BIÇAKLA GELDİ

Tartışmanın ardından Abdülkadir A. odayı boşaltarak otelden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde bıçakla gelen Abdülkadir A., o sırada dışarıda bulunan otel çalışanının arkasından yaklaşarak boğazına bıçak dayadı.

Şişli'de otel çalışanına bıçaklı saldırı anı İZLE

SOPA İLE KARŞILIK VERDİ

Saldırgandan kurtulan otel çalışanı, otelin yanındaki nalbur dükkanına girdi. Abdülkadir A., çevredeki bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken; dükkandan elinde sopa ile tekrar dışarı çıkan otel çalışanı kendisine bıçakla saldırmaya çalışan Abdülkadir A.'nın kafasına vurdu.

OTEL ÇALIŞANINI DEFALARCA BIÇAKLADI

İkili arasında arbede yaşanırken, çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında yere düşen otel çalışanı, Abdülkadir A.'nın peş peşe bıçak darbelerine maruz kaldı. Saldırgan olayın ardından koşarak kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan otel çalışanı ise yerden kalkamadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan otel çalışanı daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.