taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

İstanbul'da bir kişi otel odasında öldürüldü

Fatih'te Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican (62) sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.

AA | 27.07.2019 - 18:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesi Mimar Kemalettin Mahallesi Abuhayat Sokak'taki otelde çalışan bir işçi, patronu Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican'ın odada kolları koli bandıyla bağlı bir şekilde yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da bir kişi otel odasında öldürüldü

YASTIKLA BOĞULDU

Sağlık ekipleri, Endican'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Endican'ın yastıkla boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Oteldeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin, çalışması sürüyor.

İstanbul'da bir kişi otel odasında öldürüldü

İstanbul'da bir kişi otel odasında öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ordu'da kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı

Ordu'da kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı

254
Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

277
Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

329
Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

17
Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

45
Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

34
Ali Koç: Fatih Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim

Ali Koç: Fatih Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim

327
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir