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İstanbul'da bir kişi silahını aldığı polisi vurdu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir kişi belindeki silahını aldığı polisi bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İHA | 27.02.2020 - 04:21..
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İstanbul Esenler’de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda görevli olan polis memuru evine gitmek için metroya binmek istedi.

POLİSİN SİLAHINI ALDI

Polis memuru, metroyu beklerken kimliği belirsiz bir kişi, arkasından yaklaşarak belindeki silahını aldı. Belindeki silahının alındığını fark eden polis memuru ile şüpheli arasında bir arbede yaşandı.

POLİSİ BACAĞINDAN VURDU

Daha sonra şüpheli, polis memurunu bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan ve polisin yaralı olarak yerde yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans ile hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, otogarda geniş güvenlik önlemleri alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri otogarın ve metro istasyonunun da güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da bir kişi silahını aldığı polisi vurdu

İstanbul'da bir kişi silahını aldığı polisi vurdu

İstanbul'da bir kişi silahını aldığı polisi vurdu

İstanbul'da bir kişi silahını aldığı polisi vurdu

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