İstanbul'da bir metro hattı için daha kredi bulundu

Megakent İstanbul'da yapımı duran metro hatları hem ulaşımda sorun oluşturuyor hem de olası bir deprem için tehdit olarak görülüyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu hatların tekrar devam etmesi için devlet bankalarından kredi istediklerini ancak bankaların; CHP'li belediye olduğu için kredi vermediğini açıklamıştı.

PARA AVRUPA'DA BULUNDU

Türkiye'deki devlet bankalarından kredi bulamayan İBB, Avrupa'daki devlet bankalarından aldığı kredilerle metro inşaatlarına tekrar başladı.

Geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmaları tekrar başlayan Göztepe-Ateşehir-Ümraniye metro hattının ardından Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hatttında da kredi sorunu çözüldü.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın

ZİRAAT, SİMİT SATACAK

İstanbul'da böyle sorunlar varken; Ziraat Bankası ekonomik sorunlar yaşayan özel bir marka olan Simit Sarayı'nı almak için girişimde bulundu. Rekabet Kurumu'nun onay vermesi halinde bu satış işlemi gerçekleşecek.