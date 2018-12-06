İstanbul'da bir savcı lokantayı basıp 250 bin lira istedi

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Fatih K., 2002 yılından beri arkadaş olduğu Ayhan M.'nin çalıştığı restoranı, bir gece yarısı ansızın bastı.

"PARAYI ÖDEYENE KADAR BURADAYIM"

Fatih K. gece bastığı lokantada Ayhan M.'ye hakaretler savurarak kafa attı ve 250 bin lira istedi. Fatih K.ardından, “Bu mekanın sahibi aslında benim. Bu mekanın açılması için bütün paraları ben verdim. Bana ödeyeceği parayı ödeyene kadar her gece buraya geleceğim.” diye bağırdı.

"SEN NASIL SAVCISIN AYIL DA GEL"

İşletme sahibinin, “Sen nasıl Cumhuriyet Savcısısın, ayakta duramıyorsun. Sana herhangi bir borcum yok. Ayıl da gel.” deyince kavga büyüdü. Lokantada Ayhan M.'nin yanında çalışan ve kavgayı ayırmaya çalışan Rahman G. de yine aynı şahıs tarafından darp edildi.

"BURNUMUN ÜSTÜNE KAFA ATTI"

1. Kısım Devlet Hastanesi'nde yapılan doktor işlemlerinin ardından şahıslar, karakola götürülerek ifadeleri alındı. Ayhan M., olayla ilgili verdiği ifadede, "Fatih K. isimli şahısı 2002 yılından beri tanıyorum. Bu şahısla ticari bir ilişkimiz yok. Ama aramız bozuk, aramızın neden bozuk olduğunu açıklamak istemiyorum. 15.11.2018 tarihinde Fatih K. savcım ustalık yaptığım mekanın önüne gelerek hakaretler savurdu, küfür etti. Bir tane de burnumun üstüne kafa attı." dedi.

SAVCI ALKOLLÜYDÜ

Ayrıca Ayhan M. ifadesinde şikayetçi olmadığını da sözlerine ekleyerek, "Akrabam olan Rahman G. ara ara bana yardım da ediyor. Annesini ziyarete gelen Rahman G.'ye de ne dediğini duyamadım. Olaydan ötürü bir davam ve şikayetim yoktur. Şahıs zaten 0,40 promil alkollü çıktı." diye konuştu.

İFADESİ BİLE ALINMADI

Olaya karışan Cumhuriyet Savcısı Fatih K.'nin ise ifadesi bile alınmadı. Olayla ilgili polis evrakı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Yaşanan olay ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’na da bilgi verildi.