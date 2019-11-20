İstanbul'da bir sürücü yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı

İstanbul Fatih'te gece saat 01:30 sıralarında , sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, Vatan Caddesi'nden Aksaray istikametinde giderken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen erkek bir yayaya çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Cip sürücüsü ve beraberindeki kişi yada kişiler ile birlikte olay yerinden yaya olarak kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede cipin çarptığı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerine ve aracın bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. İncelemelerin ardından ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan cip ise polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.