taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7097
Euro
6.3263
Altın
1474.26
Borsa
107528.68
Gram Altın
270.659
Bitcoin
46493.83

İstanbul'da bir sürücü yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı

Fatih'te bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileri fırladı

DHA | 20.11.2019 - 05:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Fatih'te gece saat 01:30 sıralarında , sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, Vatan Caddesi'nden Aksaray istikametinde giderken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen erkek bir yayaya çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Cip sürücüsü ve beraberindeki kişi yada kişiler ile birlikte olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İstanbul'da bir sürücü yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede cipin çarptığı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerine ve aracın bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. İncelemelerin ardından ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan cip ise polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da bir sürücü yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Düzmece bir mahkeme

Trump: Düzmece bir mahkeme

33
300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

42
FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

14
TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

17
Euro 2020'ye giden takımlar belli oldu

Euro 2020'ye giden takımlar belli oldu

3
Antalya'da otobüs şoförü bir çocuğu darbetti

Antalya'da otobüs şoförü bir çocuğu darbetti

47
Hong Kong'daki eylemlerde şiddet artıyor

Hong Kong'daki eylemlerde şiddet artıyor

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir