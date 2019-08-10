İstanbul taksicilik yapan Celil Aydın, aracına müşteri almak için İncirli metrobüs durağına yanaştı.

Kadın müşteriyi aracına alan Celil Aydın'ın yanına gelen iki değnekçi, para istedi.

MÜŞTERİ OLDUĞU SIRADA YAPTILAR

Para vermeyen ve değnekçilerle tartışan taksici, arabada müşterisi olduğu sırada saldırıya uğradığını iddia etti. Yaşanan arbedenin ardından araçtan çıkan taksi sürücüsü Celil Aydın, şahıslara tepki göstererek şikayette bulunacağını söyledi. Saldırı sonrasında cep telefonunu çıkartarak değnekçileri görüntülemeye çalışan taksici, polis de çağırdı.

İstanbul'da bir taksici değnekçilerin saldırına uğradı ViDEO

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYANLAR

Taksicinin çektiği görüntülerde şahıslardan biri taksi sürücüsünün yanına yaklaşarak hem kendisine hem de polislere hakaret ediyor. Şahıslardan biri taksi sürücüsünün üstüne yürüyor. Bu sırada taksici değnekçiye ‘buradaki taksiciler size para veriyor, öyle mi?' sorusuna, 'aynen öyle' yanıtını alıyor. Diğer vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken; ticari taksi sürücüsü Aydın, şikayetçi olacağını belirterek, olay yerinden ayrılıyor.

POLİS BÜFECİYE KIZDI

Gece saatlerinde aynı yere giden sürücü Celil Aydın, şahısların yakalanması için durumu polise bildirdi. Polisin geldiğini fark eden değnekçiler, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Taksici ise durağın yanındaki büfe işletmecisine tepki göstererek, şüphelileri ‘kaçırtmakla’ suçladı. Bunun üzerine gelen polis ekipleri de, büfe işletmecisine tepki göstererek, ‘biz neyiz burada, bize haber vermiş, sen niye karışıyorsun’ diyerek tepki gösterdi.

DEĞNEKÇİLERİN YAŞATTIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Arabanın içinde kadın yolcu varken saldırıya uğradığını ileri süren taksi sürücüsü Celil Aydın, “Şu noktada yolcu bekliyordu, el kaldırdı ve durdum. Kadını yolcuyu almaya çalıştım, bavulu vardı onu bagaja yerleştirdim. Sonra gelen iki şahıs, ‘buradan yolcu alamazsın’ dedi. Ben de burası durak değil, yolcu el kaldırmış, istediğim yolcuyu alabilirim. ‘Kralı buradan yolcu alamaz. Burada taksiler var, taksilerimiz var, bunların haricinde kimse yolcu alamaz’ dediler. Bu konuşma esnasında, iki kişi birden ‘yürü git lan buradan’ gibi ağır, hakaretvari konuşarak, arabanın içine daldılar. Bir arbede çıktı. Kadın yolcu, korkarak arabanın içinden ağlayarak, koşup kaçtı. Bunun üzerine sinirlendim, polisi aradım ve onları videoya çekmeye başladım. Kendileri zaten görüntülerde bana, ağza alınmayacak, galiz, ağır, kesinlikle hiç kimsenin kabul edemeyeceği küfürler ettiler. Polisi çağırdım dedim, polise de küfür ettiler.” dedi.