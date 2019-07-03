İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler sahilindeki kayalıklar bölgesinde tek başına denize giren 15 yaşındaki çocuk bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çocuğun çırpınışlarını gören vatandaşlar denize atlayarak yardımına koştu.

DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU VATANDAŞLAR BULDU

Olay yerine ihbar üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra denizde gözden kaybolan çocuğu, yine vatandaşlar buldu. Denizden çıkartılan erkek çocuğu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da denizde boğulan çocuk kamerada VİDEO



CAN PAZARI

Durumu ağır olan çocuğun, hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.