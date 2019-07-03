taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.632
Euro
6.3497
Altın
1416.48
Borsa
99363.32
Gram Altın
256.707

İstanbul'da denizde boğulan çocuk kamerada

Avcılar’da kayalıkların arasından denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

İHA | 03.07.2019 - 17:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler sahilindeki kayalıklar bölgesinde tek başına denize giren 15 yaşındaki çocuk bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çocuğun çırpınışlarını gören vatandaşlar denize atlayarak yardımına koştu.

DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU VATANDAŞLAR BULDU

Olay yerine ihbar üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra denizde gözden kaybolan çocuğu, yine vatandaşlar buldu. Denizden çıkartılan erkek çocuğu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da denizde boğulan çocuk kamerada VİDEO

CAN PAZARI

Durumu ağır olan çocuğun, hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

244
Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Ölen BAE Prensi toprağa verildi

525
İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

317
İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

543
Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor

Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor

207
Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

247
Sarar Ailesi'ni gasbeden 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi

Sarar Ailesi'ni gasbeden 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir