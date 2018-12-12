Üsküdar Kısıklı'da bulunan bir holding binasının güvenlik görevlisi duvarda iple bağlanmış pet şişe görerek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da bomba alarmı VİDEO



ZAMAN AYARLI BOMBA İMHA EDİLDİ

Ekipler, ipe bağlanmış pet şişeyi şüpheli bularak bomba imha uzmanı ekipleri çağırdı. Ekipler, bina etrafındaki sokak yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, ipe bağlı pet şişede zaman ayarlı bomba düzeneği olduğunu tespit etti. Bomba düzeneğini etkisiz hale getiren ekipler, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.