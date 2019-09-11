İstanbul'da balıkçılarda boy denetimi

Balıkçılara av yasağı, geçtiğimiz haftalarda kalktı. Ancak yapılan denetimlerle, bazı işletmelerin bu yasaklara uymadığı görüldü.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ortak denetimler gerçekleştirdi.

6,5 TON BALIĞA EL KONULDU

Gece yarısı yapılan denetimlerde; boy ölçülerine uymayan 444 kasa istavrit, 3 orkinos ve 6 kasa kefalden oluşan yaklaşık 6,5 ton balığa el konulurken, yasaklara uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

YASA DIŞI AVCILIĞA SAVAŞ AÇTILAR

Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı kontrol tekneleri, Marmara Denizi'nde yasa dışı avcılığa da savaş açtı.

4 BALIKÇI TEKNESİ CEZA ALDI

Ekipler bu kapsamda, 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini gerçekleştiriyor. 10 günlük denetimlerde, yasa dışı ışıklı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 balıkçı gemisine cezai işlem uygulandı.

DENİZLERDE BALIĞIN BOL VE BEREKETLİ OLMASI İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da sürdürülebilir balıkçılığın ve kurallara uygun avlanmanın yapılabilmesi için denetimlerin ciddiyet içerisinde sürdürüleceğini belirterek, denizlerde balığın bol ve bereketli olması için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

BALIKLAR KAÇ CM OLMALI

Hamsi 9 cm

İstavrit 13 cm

Sardalya 12 cm

Palamut 38 cm

Uskumru 20 cm

Kolyoz 18 cm

Lüfer 25 cm

Yerli kefal 30 cm

Pasifik kefali 40 cm

Mezgit 14,5 cm

Berlam 25 cm

Barbunya 13 cm

Tekir 11 cm

Levrek 30 cm

Çipura 20 cm

Kupes 30 cm

Lahos 45 cm

Kalkan 20 cm