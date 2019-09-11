İstanbul'da balıkçılarda boy denetimi

Balıkçılara av yasağı, geçtiğimiz haftalarda kalktı. Ancak yapılan denetimlerle, bazı işletmelerin bu yasaklara uymadığı görüldü.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ortak denetimler gerçekleştirdi.
6,5 TON BALIĞA EL KONULDU
Gece yarısı yapılan denetimlerde; boy ölçülerine uymayan 444 kasa istavrit, 3 orkinos ve 6 kasa kefalden oluşan yaklaşık 6,5 ton balığa el konulurken, yasaklara uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.
BALIK BOYLARI NASIL OLMALI
YASA DIŞI AVCILIĞA SAVAŞ AÇTILAR
Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı kontrol tekneleri, Marmara Denizi'nde yasa dışı avcılığa da savaş açtı.
4 BALIKÇI TEKNESİ CEZA ALDI
Ekipler bu kapsamda, 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini gerçekleştiriyor. 10 günlük denetimlerde, yasa dışı ışıklı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 balıkçı gemisine cezai işlem uygulandı.
DENİZLERDE BALIĞIN BOL VE BEREKETLİ OLMASI İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da sürdürülebilir balıkçılığın ve kurallara uygun avlanmanın yapılabilmesi için denetimlerin ciddiyet içerisinde sürdürüleceğini belirterek, denizlerde balığın bol ve bereketli olması için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.
BALIKLAR KAÇ CM OLMALI
Hamsi 9 cm
İstavrit 13 cm
Sardalya 12 cm
Palamut 38 cm
Uskumru 20 cm
Kolyoz 18 cm
Lüfer 25 cm
Yerli kefal 30 cm
Pasifik kefali 40 cm
Mezgit 14,5 cm
Berlam 25 cm
Barbunya 13 cm
Tekir 11 cm
Levrek 30 cm
Çipura 20 cm
Kupes 30 cm
Lahos 45 cm
Kalkan 20 cm