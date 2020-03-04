İstanbul'da broşür dağıtan derneğe saldırı

İstanbul Maltepe'de uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında bilgilendirici broşür dağıtan dernek görevlileri, saldırıya uğramaları üzerine polise ve savcılığa şikayette bulundu.

ÇOCUKLARI UYUŞTURUCUDAN KORUMAK İSTİYORLAR

Fındıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren dernek yetkilisi Doğukan Çınar, yaptığı açıklamada, çocukların uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan korunması için çalıştıklarını belirtti.

Uyuşturucu karşıtı broşür dağıtan derneğe saldırı

"UYUŞTURUCU SİNSİ BİR PROJEDİR"

Çınar, gençleri uyuşturucu kullanımı konusunda uyardıkları için bu maddeleri temin eden kişilerin tehdidine maruz kaldıklarını belirterek, "Dün uyuşturucuya karşı broşür hazırlayıp sokakta dağıttık. Üzerinde 'Uyuşturucu sinsi bir projedir. Türk genci uyuşturucudan uzak durur.' şeklinde yazıların olduğu broşürü dağıtırken siyah bir ciple önümüzü kestiler ve bize saldırdılar. Saldırıdan herhalde umduklarını bulamadılar ki sonrasında tiyatro çalışması varken derneğe gelip saldırmışlar. Tabela ve afişlere bıçakla zarar vermişler." dedi.