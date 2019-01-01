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İstanbul'da bu yıl 9 ton uyuşturucu ele geçirildi

2018 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirdi.

AA | 01.01.2019 - 20:02..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yıl içinde yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı.

5 BİN 833 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, kentte 685 operasyon düzenlerken, 45 bin 682 münferit olaya müdahale etti. Operasyon ve soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 63 bin 332 şüpheliden 5 bin 833'ü tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 9 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirdi.

2017 yılına göre yakalanan şüpheli sayısında yüzde 39, tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 15, ele geçirilen uyuşturucu madde ve hap oranında da yüzde 17 artış olduğu bildirildi.

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