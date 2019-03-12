taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4446
Euro
6.14135
Altın
1296.9
Borsa
101444.68
Gram Altın
226.99

İstanbul'da ByLock operasyonu: 102 gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik ByLock operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda dev bir operasyon daha gerçekleştirildi.

AA | 12.03.2019 - 12:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcılarına yönelik çalışma sürüyor.

Bu kapsamda savcılık, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen farklı meslek gruplarından 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

45 KİŞİ YAKALANDI

Gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şu ana kadar İstanbul'da 33, İstanbul dışında 12 olmak üzere 45 şüpheliyi yakaladı. Diğer şüphelileri arama çalışması devam ediyor.

Ayrıca şüpheliler hakkında hakimlikçe arama ve el koyma kararının da verildiği öğrenildi.

İstanbul'da ByLock operasyonu: 102 gözaltı kararı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

98
TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

64
Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

55
Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

279
Melania Trump FETÖ okulunu övdü

Melania Trump FETÖ okulunu övdü

52
Katar, 100 adet Altay tankı siparişi verdi

Katar, 100 adet Altay tankı siparişi verdi

265
İbo'dan Yasemin Şefkatli'ye teşekkür

İbo'dan Yasemin Şefkatli'ye teşekkür

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir