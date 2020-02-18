İstanbul’da çalınan arabayı Gürcistan’da buldu

Olay, 2016 yılının Ekim ayında Elif Ö.’ye ait 34 VF 8289 plakalı lüks aracın İstanbul’un Bakırköy ilçesinden çalınmasıyla başladı.

Araç sahibi Elif Ö. çalınan aracını bulmak adına birçok girişimde bulundu.

ARAÇ SAHİBİNE KASKO BEDELİ ÖDENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece gündüz çalışmasına rağmen aracı bulamadı. Bu sırada lüks aracın sigortalı olmasından dolayı Elif Ö. sigorta şirketine başvurarak aracın kasko bedelinin tarafına ödenmesini istedi. Sigorta şirketi yapılan araştırmaların ardından Elif Ö.’ye aracın kasko bedelini ödedi.

TÜRKİYE'YE GERİ GETİRİLDİ

Yapılan ödemenin ardından sigorta şirketi, çalıntı aracın peşine düştü. Türk Polisi ve İnterpol ile yapılan çalışmaların ardından çalınan aracın yurt dışına sahte ruhsat ve plaka ile çıkarıldığı öğrenildi. Arabanın izini süren sigorta şirketi, aracı Gürcistan’ın Batum şehrinde olduğu bilgisine ulaştı. Türkiye ve Gürcistan arasında yapılan yazışmalar ve görüşmelerin ardından lüks araç, Türkiye’ye getirildi.

SİGORTA YETKİLİSİ TEK TEK ANLATTI

Ancak şirket yetkilileri yaptıkları araştırmalar sonucunda Türkiye’den çalınan ve yasa dışı yollarla Gürcistan’a götürülen 40 milyon TL değerinde çalıntı araçlar olduğunu bilgisine ulaştı. Hırsızlara karşı büyük bir zafer kazanan sigorta yetkilisi Selami Turan, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

TÜRKİYE'DEN BİRÇOK ARAÇ ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Türk Büyükelçiliği'nin yardımlarıyla aracın teslimi için gerekli evrakları aldıklarını anlatan Turan, "Tekrar Batum’a dönerek arabanın bulunduğu otoparka gittik. Ancak gördüğümüz manzara gerçekten çok acıydı. Toplam piyasa değeri 40-50 milyon TL arasında bulunan arabaları gördük. Otoparkta bulunan arabaların yarısından çoğu Türk sigorta şirketlerine ait yurt dışına kaçırılmış lüks araçlar. Tabii bizi orada iyi karşılamadılar. Çünkü bunun peşine çoğu zaman kimse düşmediği için şaşırdılar. Gürcistan’da bu bir şebeke haline gelmiş ve arabalar sürekli aynı yollarda kaçırılıyor. Ancak biz arabamıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Arabayı Türkiye’ye geri getirdik ve şirketimize kattık.” diye konuştu.