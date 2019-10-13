İstanbul'da çete üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı

İstanbul Esenyurt'ta aralarında bir cezaevi firarisinin de bulunduğu 4 kişilik gasp çetesi, cadde üzerinde uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Çete üyeleri kaçtıkları sırada, silahlarla polise ateş etmeye başladı.

4 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin hemen karşılık verdiği çatışmada, gaspçılardan Tolga Karakuş yaralandı. Diğer 3 kişi ise ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.

CADDEYE POLİSLER AKIN ETTİ

Yaşanan olay sonrasında çok sayıda çevik ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler geniş güvenlik önlemi alırken, caddeyi trafiğe kapattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.