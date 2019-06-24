Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri bugün tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ekrem İmamoğlu %54 oy oranıyla rakibi Binali Yıldırım'a 800 bin oy kadar fark atarken, bu zafer Millet İttifakı'na gönül verenleri sevince boğdu.

Havanın kararmasıyla birlikte sokaklara çıkan İmamoğlu'na gönül verenler, konvoylar, meydanlarda toplanarak kutlamalar yaptı.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu coşkusu VİDEO



SOKAKLARA ÇIKTILAR

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Millet İttifakı'nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar sokaklarda kutlamalara katıldı.

Bakırköy, Kadıköy, Sarıyer, Beylikdüzü ve Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak eğlendi. İlçe seçim kurulları önünde bulunan bazı partililer de davul zurna eşliğinde İmamoğlu'nun kazanmasını kutladı.

YOLLARA DÖKÜLDÜLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde de kalabalık bir grup toplanarak kutlama yaptı. "En büyük başkan İmamoğlu", "Her şey çok güzel oldu" şeklinde tezahüratta bulunan vatandaşlara yoldan geçen araçtakiler de korna çalarak destek verdi. Beylikdüzü'nde de D-100 Karayolunda çok sayıda sürücü klakson çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

İmamoğlu'nun konuşma yapacağı Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde halay çekip şarkılar söyledi.

İSTİKLAL'DE İNSAN SELİ

Kutlama yapanların bir diğer adresi de İstiklal Caddesi ile Beşiktaş oldu. özellikle Nevizade ve barlar sokağı olarka bilinen yerlerde toplanan kalabalık, sloganlar atarak yürüyüşler yaptı, kutlamalarını coşkuyla gerçekleştirdi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması GALERİ

SARAÇHANE'DE KUTLAMA

Kutlama yapılan bir diğer adres de İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlık binasının bulunun Saraçhane oldu. Kalabalık gruplar burada da bir araya gelerek sloganlarla kutlamalar yaptı. Ekrem İmamoğlu lehinde tezahüratlar yapan gruplar konvoylarla tur atarak geçti.