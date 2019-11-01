İstanbul'da çıkan yangında balkonda mahsur kaldılar

Bayrampaşa girişindeki bir binada çıkan yangın sonrası, evin balkonunda mahsur kalan 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

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Türkiye’den Afganistan’a ‘yetim seferi’

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri vesilesi ile Afganistan’ın 5 farklı bölgesine giderek, yaklaşık 3 bin 500 Afgan yetimin yüzünü güldürdü.