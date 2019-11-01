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İstanbul'da çıkan yangında balkonda mahsur kaldılar

Bayrampaşa girişindeki bir binada çıkan yangın sonrası evin balkonunda mahsur kalan 5 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

DHA | 01.11.2019 - 17:41..
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Bayrampaşa'da elektrik saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı binayı, duman kapladı. Duman yoğunluğundan binada mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BALKONDA YARDIM BEKLEDİLER

Yoğun dumandan etkilenen aile balkona çıkıp yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar ise ekiplere haber verdi.

İstanbul'da çıkan yangında balkonda mahsur kaldılar


İstanbul'da çıkan yangında balkonda mahsur kaldılar

İstanbul'da çıkan yangında balkonda mahsur kaldılar VİDEO


4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişiyi kurtarırken yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası binada hasar oluştuğu bildirildi.

Dumandan etkilenen 5 kişiye ise olay yerindeki ambulansta müdahale edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İstanbul'da çıkan yangında balkonda mahsur kaldılar


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