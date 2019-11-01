İstanbul'da çıkan yangında balkonda mahsur kaldılar

Bayrampaşa'da elektrik saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı binayı, duman kapladı. Duman yoğunluğundan binada mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
BALKONDA YARDIM BEKLEDİLER
Yoğun dumandan etkilenen aile balkona çıkıp yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar ise ekiplere haber verdi.
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4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ KURTARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişiyi kurtarırken yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası binada hasar oluştuğu bildirildi.
Dumandan etkilenen 5 kişiye ise olay yerindeki ambulansta müdahale edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.