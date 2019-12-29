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İstanbul'da cip yol kenarındaki bariyerlere saplandı

İstanbul'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu cip yol kenarındaki bariyerlere girdi. Hurda yığına dönen cipteki 3 kişi yaralandı.

İHA | 29.12.2019 - 08:20..
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İstanbul TEM otoyolu Bağcılar mevkii Aksaray yönünde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UPF 93 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle cip içinde bulunan 3 kişi sıkışarak yardım bekledi. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek cip içinde sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

İstanbul'da cip yol kenarındaki bariyerlere saplandı

CİP KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarındaki bariyere saplanan cip kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da cip yol kenarındaki bariyerlere saplandı

İstanbul'da cip yol kenarındaki bariyerlere saplandı


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