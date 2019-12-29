İstanbul'da cip yol kenarındaki bariyerlere saplandı

İstanbul TEM otoyolu Bağcılar mevkii Aksaray yönünde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UPF 93 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle cip içinde bulunan 3 kişi sıkışarak yardım bekledi. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek cip içinde sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

CİP KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarındaki bariyere saplanan cip kullanılamaz hale geldi.



