İstanbul'da çocuk yaşta evlenen çifte polis baskını

İki ailenin büyükleri, S.T isimli 14 yaşındaki kız çocuğu ile 18 yaşındaki A.A ile evlendirilmek istedi.

AKRABALARI KARŞI ÇIKTI

Hatta bu düğün için Büyükçekmece'de bir düğün salonu bile tutuldu. Ancak gelin olacak çocuk yaştaki kızın akrabaları bu düğüne karşı çıktı.

DÜĞÜN İÇİN TARİH ALDI

Gelin S.T.'nin babası tüm engellemeleri umursamayarak daha önce aralarında söz kesilen aileye kızını vermek istedi. Damadın ailesi bir düğün salonuyla anlaşarak, düğün için tarih aldı.

ÇOCUK GELİNİN DÜĞÜNÜNE POLİS BASKINI

Kızın yaşının küçük olduğunu söyleyen akrabalar, babayı ikna edemeyince çareyi polise bildirmekte buldu.

Küçük yaşta bir kızın evlendirildiğini bilgisini alan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna baskın yaparak düğüne müdahale etti.

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DAMAT VE GELİN GÖBEK ATIP KAÇTI

Düğün salonun dışında bulunanlar, polisin geldiğini görünce, hızlı bir şekilde salona girerek aileyi uyardı. Aile büyükleri ise müziği keserek karşılıklı oynayan çocuk gelin ve damadı odaya gönderdi.

Büyük korku yaşayan çocuk gelin ve damat, daha sonra ise gelin odasının penceresinden atlayarak kaçtı. Yaklaşık 1 metrelik pencerenin camından kaçan gençlere damadın arkadaşı da eşlik etti.

KAÇAN DAMAT VE GELİN POLİS MERKEZİNE GELDİ

Polis ekipleri salona girdiği zaman gelin ve damadı bulamadı. İki tarafın anne ve babasını gözaltına alan polis ekipleri ifadelerine başvurmak adına aileleri polis merkezine götürdü.

Polis merkezinde çocuklara ulaşılması istenen aile bireyleri gelin ve damadı arayarak çağırdı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra polis merkezine gelen gençler ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

AİLELER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İfade için polis merkezine götürülen aileler düğün yapmadıklarını, nişan yaptıklarını ileri sürerek, S.T.’nin 18 yaşını doldurunca evlendireceklerini söyledi.

S.T.’nin üzerinde gelinlik olmasını ise “sembolik” olarak adlandıran aile tüm suçlamaları kabul etmedi.

ANNE VE BABALAR SERBEST BIRAKILDI

Çocuk gelinin, babası tarafından evlendirilmeye ikna edildiği iddia edildi. Ayrıca daha önce iki aile arasında evde gerçekleştirilen bir söz merasiminin de yaşandığı ve yine gelen bir ihbar üzerine polis ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.

Suçlamaları kabul etmeyen anne ve babalar bu ifadelerin üzerine serbest bırakıldı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.