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İstanbul'da kemik ve kafatası ortaya çıktı

Avcılar'da boş araziye bırakılan çuvalın içinden çıkan kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı.

İHA |
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İstanbul'da kemik ve kafatası ortaya çıktı

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Avcılar’da boş bir araziye bırakılmış çuvalın içerisinde çok sayıda insan kemiği ve kafatası bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Firüzköy Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi.

ÇUVALDAN KEMİK VE KAFATASI ÇIKTI

Tarımla uğraşan bir vatandaş, koyunlarını otlattığı sırada arazi üzerinde bir çuvala rastladı. Çuvalın içini açan adam, gördüklerine inanamadı.

Çuvalın içinde çok sayıda kemik ve kafatası olduğunu gören adam, polis ekiplerine haber verdi.

Kemikler ve kafatası incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

İstanbul'da kemik ve kafatası ortaya çıktı

İstanbul'da kemik ve kafatası ortaya çıktı

İstanbul'da kemik ve kafatası ortaya çıktı

İstanbul'da kemik ve kafatası ortaya çıktı

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