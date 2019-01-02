İstanbul'da cuma gününden itibaren kar etkili olacak

Türkiye'nin geneli soğuk ve karlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji hava durumu raporuna göre, bugün İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük kesimlerinde kar bekleniyor.

BUGÜN VE YARIN YAĞMURLU GEÇECEK

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın ise İstanbul'da sağanak sürecek.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN KAR GELİYOR

İstanbul'da Cuma gününden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Ankara'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, aralıklı kar yağışı bekleniyor.