İstanbul'da cuma namazı sırasında telefon hırsızlığı

İstanbul Esenyurt'ta cuma namazı kılmak için camiye giden genç, karne hediyesi olan telefonunu düşürdü.
Durumdan habersiz ön safa geçen gencin telefonu, sonradan gelen şahıs tarafından çalındı.
HIRSIZLIK ANI CAMİ KAMERASINA YANSIDI
Namaz bittikten sonra ceplerini kontrol eden lise öğrencisi Can Polat D., telefonun olmadığını fark etti. Caminin kamera kayıtlarına yansıyan hırsızlık olayında, namaz kılan bir şahsın yere düşen telefonu önce etrafına bakıp, sonra çaldığı görülüyor.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Lise öğrencisi Can Polat D., kamera kayıtlarını polise göstererek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cuma namazı sırasında telefon hırsızlığı