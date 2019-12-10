İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenledi

8 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa, Maltepe ile Van ve Konya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, aranan 13 şüpheliden 8’ini yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan C.A., F.G., İ.Y., D.S., B.Y. Ö.Y. Y.Ö. ve A.O. adlı DEAŞ üyeleri, örgüte maddi destek sağlama maksadıyla hırsızlık, gasp veya soygun gerçekleştirerek maddi destek temin etmekle suçlanıyor.

MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt adına yeni bir oluşum/yapı içinde oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet 9 mm çapında fişek bulundu.

RADAR CİHAZI KULLANILDI

Öte yandan örgüte yönelik gece düzenlenen operasyonda, duvar arkası radar cihazının da kullanıldığı belirtildi.

DEAŞ üyesi 8 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.