taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.936
Euro
6.59
Altın
1511.41
Borsa
113653.02
Gram Altın
288.302
Bitcoin
42983.44

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

DEAŞ Terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 48 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DHA | 26.12.2019 - 17:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğunu belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polisler, DEAŞ terör örgütü üyelerinin kurdukları Whatsapp gruplarında, terör örgütüne üye olan kişilere ait temel bilgileri içeren ' Mücahit Temel Bilgi Formu' adı altında teröristlerin kişisel ve örgütsel bilgilerinin yer aldığı formların paylaşıldığını tespit etti.

48 ADRESE OPERASYON

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. DEAŞ, HTŞ, FEC, ENC terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iletişimde olan ve İstanbul'da oldukları düşünülen yabancı uyruklu teröristlere yönelik salı ve çarşamba günü eş zamanlı olarak, İstanbul genelinde belirlenen 48 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 20'si yabancı uyruklu olmak üzere, toplam 21 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

736
Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

157
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

1601
Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

313
FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

113
Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

282
Yerli otomobilde geri sayım

Yerli otomobilde geri sayım

528
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir