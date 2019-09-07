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İstanbul'da 'DEAŞ'ın kadısı' yakalandı

Rakka'da 'kadı' olarak görev yapan ve çok sayıda kişinin infazında rolü olduğu belirtilen M.E.B., İstanbul'da etkisiz hale getirildi.

AA | 07.09.2019 - 10:59..
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İstanbul'da 'DEAŞ'ın kadısı' yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, şüpheli M.E.B.'nin kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğini ve İstanbul'da olduğunu saptadı.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPIYORDU

İstanbul'a sansasyonel eylem yapma amacıyla gelmiş olabileceği belirtilen şüpheli M.E.B., operasyon yapan polis ekiplerince yakalandı; üst aramasında bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

ÖRGÜT İÇİ İNFAZCISI

Farklı kod isimleri kullandığı, başkasına ait Suriye kimliği taşıdığı, geçmişte örgüt yapılanmasında Rakka'da görev yaptığı, örgüt adına istihbarat faaliyeti yürüttüğü ve örgüt içi infazlarda rol aldığı öne sürülen şüpheli M.E.B., hakkındaki yasal işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan M.E.B. tutuklandı.

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