İstanbul'da 'DEAŞ'ın kadısı' yakalandı

1 Geleceğin dünyasını merak edenlere: Köpekli Çocuklar Gece Oya Baydar'ın kaleme aldığı, edebiyatımızın ilk ekolojik distopyası diyebileceğimiz “Köpekli Çocuklar Gecesi”, geleceğin nasıl geleceğini düşündürüyor...

2 Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü Randevu talebine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "70 yaşında bir adam, bu saatten sonra ne demeye geliyorsun?" ifadelerin kullandı.

3 Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu Fenerbahçe'de futbolu bırakarak teknik ekibe katılan Volkan Demirel'in takıma mentörlük yapacağı öğrenildi.

4 Meksika'da cip çarptığı lüks aracı ikiye böldü Başkent Meksika'da yolun karşısına geçmek isteyen Lamborghini'ye karşıdan hızla gelen bir cip, çarptı. Lamborghini Tofaş gibi ikiye bölündü.

5 Adana'da FETÖ şüphelisinin evinden 70 hard disk çıktı FETÖ/PDY'ye ait olduğu tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ şüphelisinin evinden 70 hard disk ele geçirildi.

6 İstanbul'da DEAŞ'ın kadı'sı yakalandı Rakka'da 'kadı' olarak görev yapan ve çok sayıda kişinin infazında rolü olduğu belirtilen M.E.B., İstanbul'da etkisiz hale getirildi.