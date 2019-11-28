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İstanbul'da değnekçi bu kez iki kişiyi bıçakladı

1 yıl önce bir kişiyi bıçaklayan değnekçi bu kez tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Haber Merkezi | 28.11.2019 - 21:13..
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İstanbul'da değnekçi bu kez iki kişiyi bıçakladı

İstanbul Beykoz’da geçen yıl park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayan ve değnekçilik yapan Mehmet Ali Sadıkoğlu adlı zanlı iki kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle iki hafta önce tutuklandı.

İstanbul'da değnekçi bu kez iki kişiyi bıçakladı

BU KEZ 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Yaşanan olayda iki kişi çorbacıdan çıkıp araçlarına binerek yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bir kişi de müzikten rahatsız olup kapatmalarını istedi. Bunu üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmaya tanık olan Mehmet Ali Sadıkoğlu da olaya müdahale etti.

BU KEZ CEZAEVİNE GİTTİ

Çıkan tartışma üzerine bıçağına sarılan Sadıkoğlu, karşısındaki iki kişiyi yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, birinin ise hafif sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi. Olayın ardından Sadıkoğlu’nun 14 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da değnekçi bu kez iki kişiyi bıçakladı

İLK CELSEDE TAHLİYE OLMUŞTU

Beykoz'da 2 Mayıs 2018 tarihinde Mehmet Ali Sadıkoğlu, park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü bir döviz bürosunda defalarca bıçaklayarak yaralamış ve hakim karşısına çıkan Sadıkoğlu ilk celsede tahliye edilmişti.

Tahliye kararına tepki gösterilmesi üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı sanığın tahliyesine itiraz etmiş ancak talep reddedilmişti. Yargılaması yapılan sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu, “kasten yaralama” suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cezasını 5 yıl 7 ay 15 güne çıkarmıştı.

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