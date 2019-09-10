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İstanbul'da değnekçi operasyonları devam ediyor

356 noktada gerçekleştirilen İSPARK denetimleri sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.

AA | 10.09.2019 - 02:13..
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İstanbul'da değnekçi operasyonları devam ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK'ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai saatinin ardından İSPARK görevlilerinin yerine geçerek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti isteyen kişilerle ilgili başlattığı çalışma kapsamında denetimlerini sürdürdü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Kentteki 356 noktada denetlenen otoparklarda, vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden, "değnekçi" diye tabir edilen 18 korsan otoparkçı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da değnekçi operasyonları devam ediyor

İstanbul'da değnekçi operasyonları devam ediyor

İstanbul'da değnekçi operasyonları devam ediyor

İstanbul'da değnekçi operasyonları devam ediyor

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