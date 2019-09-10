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Davutoğlu ile Babacan'ın çalışmaları Arınç'a sorulduu

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Durakta bekleyen çocukları taciz eden sapık tutuklandı

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1 İstanbul'da değnekçi operasyonları devam ediyor 356 noktada gerçekleştirilen İSPARK denetimleri sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.

2 Konya'da bir çiftçi traktörün altında kaldı Tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

3 Samsun’da aile katliamını polis önledi Karısını ve 2 çocuğunu silahla rehin alan bir kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

4 Foça'da kafeterya sahibi silahlı saldırıda yaralandı Kafeterya sahibine müşteri olarak gelen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

5 ABD, Trump yüzünden Rusya'daki casusunu geri çekti ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın, bazı istihbarat bilgilerini 'kötü yönettiği' gerekçesiyle 2017'de gizli görevli Rusya yönetimi içindeki bir casusu geri çektiği iddia edildi.

6 ABD'nin yeni nükleer bombaları kusurlu çıktı ABD'de, B61-12 güdümlü nükleer bombası ve W88 ALT 370 başlığının seri üretiminin, bazı kusurlar tespit edilmesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.