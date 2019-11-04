taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6982
Euro
6.3587
Altın
1510.46
Borsa
99781.28
Gram Altın
276.665
Bitcoin
52280

İstanbul’da dehşet saçan gaspçılar kamerada

Sultanbeyli'de, 4 gaspçının sokak ortasında kimseye aldırmadan yaptığı gasp, güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 04.11.2019 - 11:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da 12 Eylül tarihinde Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde, gece evinin önündeki merdivende oturan S. E., caddede yanına yaklaşan M. K. (28), A. E. A. M. A.(28), M. A. A. A.(21) ve henüz kimliği tespit edilemeyen 4 gaspçı tarafından dövülerek gasbedildi.

900 LİRASI VE CEP TELEFONU ÇALINDI

Merdivenden kaldırdıkları şahsı dövmeye başlayan gaspçılar, ellerinden ve ayaklarından çekerek yere yatırdıkları S. E.’den para istedi sonrasında ise dövülerek cebindeki 900 lira ve cep telefonu gasbedildi.

İstanbul’da dehşet saçan gaspçılar kamerada ViDEO

İstanbul’da dehşet saçan gaspçılar kamerada

GÖZALTINA ALINDILAR

S.E. yaşadığı olay üzerine şikayetçi olurken, ekipler harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerinden eşkalleri tespit edilen 4 gaspçıdan 3’ü olaydan yaklaşık 2 ay sonra 23 Ekim tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDILAR

Kimlikleri tespit edilen 4 şüphelilerin tamamı ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

368
Emre Belözoğlu yine küfretti

Emre Belözoğlu yine küfretti

126
Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

197
HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

66
ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

74
Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

81
Türkiye, Afganistan'dan çoban ithal edecek

Türkiye, Afganistan'dan çoban ithal edecek

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir