İstanbul’da dehşet saçan gaspçılar kamerada

İstanbul'da 12 Eylül tarihinde Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde, gece evinin önündeki merdivende oturan S. E., caddede yanına yaklaşan M. K. (28), A. E. A. M. A.(28), M. A. A. A.(21) ve henüz kimliği tespit edilemeyen 4 gaspçı tarafından dövülerek gasbedildi.

900 LİRASI VE CEP TELEFONU ÇALINDI

Merdivenden kaldırdıkları şahsı dövmeye başlayan gaspçılar, ellerinden ve ayaklarından çekerek yere yatırdıkları S. E.’den para istedi sonrasında ise dövülerek cebindeki 900 lira ve cep telefonu gasbedildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

S.E. yaşadığı olay üzerine şikayetçi olurken, ekipler harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerinden eşkalleri tespit edilen 4 gaspçıdan 3’ü olaydan yaklaşık 2 ay sonra 23 Ekim tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDILAR

Kimlikleri tespit edilen 4 şüphelilerin tamamı ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.